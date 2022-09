ΠΟΥ: Ορατό το τέλος της πανδημίας COVID-19

Ο κόσμος δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη θέση για να βάλει τέλος στην πανδημία της COVID-19, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), απευθύνοντας έκκληση στις χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους εναντίον του ιού που έχει σκοτώσει πάνω από έξι εκατομμύρια ανθρώπους.

«Δεν έχουμε φθάσει ακόμη εκεί. Αλλά το τέλος είναι ορατό», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

“Last week, the number of weekly reported deaths from #COVID19 was the lowest since March 2020. We have never been in a better position to end the pandemic. We are not there yet, but the end is in sight”- @DrTedros

Οι θάνατοι από την COVID-19 την περασμένη εβδομάδα ήταν οι λιγότεροι που έχουν καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2020, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένει να συνεχιστούν τα μελλοντικά κύματα μολύνσεων COVID-19, ο κόσμος έχει στη διάθεσή του εργαλεία όπως τα εμβόλια και τα αντιιϊκά φάρμακα προκειμένου να αποτρέψει σοβαρές λοιμώξεις, δήλωσε η Μαρία Κέρχοβ, τεχνική υπεύθυνη του οργανισμού για την COVID-19.

Τα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων βρίσκονται επίσης σε πτώση, όμως ο Τέντρος έκανε έκκληση στις χώρες να συνεχίσουν τη μάχη.

“The downward trend in the global #monkeypox outbreak is continuing. But as with #COVID19, this is not the time to relax or let down our guard. This is the time for all affected countries and communities to keep doing what is working”-@DrTedros

