Πώς η επίθεση της Χεζμπολάχ με drones και ρουκέτες «τρύπησε» την ισραηλινή αεράμυνα —Το ΕΡΤNews στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Στο εσωτερικό του Ισραήλ μεταφέρεται όλο και πιο αισθητά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εκατομμύρια Ισραηλινοί έσπευσαν στα καταφύγια σήμερα (14/10), καθώς ηχούσαν (18:00) οι σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, ως απάντηση σε βλήματα που ερρίφθησαν από τον Λίβανο, έγινε γνωστό από τον στρατό.

Οι σειρήνες ήχησαν μεταξύ άλλων στο Τελ Αβίβ, το οικονομικό κέντρο της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε πως “έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να εντοπιστούν τοποθεσίες που έχουν πλήγεί από τα συντρίμμια ρουκετών”.

🚨Millions of Israelis are running to bomb shelters as sirens sound across Israel🚨 pic.twitter.com/xlddwUbbTk