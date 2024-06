Πορτογαλία: Ένας νεκρός από τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης

Ένας πιλότος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σήμερα κατά τη σύγκρουση δυο μικρών αεροπλάνων που πήγαν να συμμετάσχουν σε αεροπορική επίδειξη στο αεροδρόμιο της Μπέζα, στη νότια Πορτογαλία, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία.

Τα δύο αεροπλάνα “συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης“, στην οποία μετείχαν έξι αεροσκάφη, λίγο μετά τις 16.00 (τοπική ώρα)”, ενόσω πραγματοποιείτο το Beja Air Show”, αναφέρει η πολεμική αεροπορία σε ανακοίνωση.

Κατά την σύγκρουση αυτή, ένας άνθρωπος “ισπανικής εθνικότητας” έχασε τη ζωή του, προστίθεται στη σύντομη ανακοίνωση. Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, μια εκπρόσωπος του στρατού διευκρίνισε ότι επρόκειτο για τον πιλότο του ενός αεροσκάφους που συγκρούστηκε.

Ένας πιλότος πορτογαλικής εθνικότητας τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με τον στρατό. “Έλαβε τις πρώτες βοήθειες” πριν “μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Μπέζα“, μια πόλη 25.000 κατοίκων στα νότια της χώρας, διευκρινίζει το δελτίο τύπου.

Σύμφωνα με τον στρατό, τα έξι αεροσκάφη ανήκαν σε μια περίπολο που ονομάζεται “Yak Stars”, και αποτελείτο από Ισπανούς και Πορτογάλους πιλότους. Τα αεροπλάνα που συγκρούστηκαν είναι Yakovlev Yak-52, ένα μοντέλο σοβιετικού εκπαιδευτικού και ακροβατικού αεροσκάφους.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ένα σμήνος έξι αεροπλάνων να πραγματοποιεί επίδειξη μερικές δεκάδες μέτρα από το έδαφος. Ένα από τα αεροσκάφη αυτά κερδίζει ύψος και ξαφνικά φαίνεται να ακουμπά ένα άλλο αεροσκάφος πριν συντριβεί δημιουργώντας ένα σύννεφο καπνού.

Το αεροπλάνο που έπεσε στο έδαφος συνετρίβη “εκτός της περιμέτρου της αεροπορικής βάσης” ενώ το δεύτερο αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, διευκρινίζει ο στρατός. Το ατύχημα “δεν προκάλεσε θύματα στο έδαφος μεταξύ των ανθρώπων που παρακολουθούσαν την εκδήλωση“, προσθέτει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Beja Air Show, η περίπολος “Yak Stars” συμμετείχε σε αυτή την επίδειξη μαζί με άλλα τριάντα σμήνη ακροβατικών αεροσκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η εκδήλωση που άρχισε το Σάββατο, “διακόπηκε αμέσως” μετά το δυστύχημα, σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος εξέφρασε τα “ειλικρινή του συλλυπητήρια” στην οικογένεια και τους φίλους του θύματος, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.

One aircraft crashed, killing the pilot. pic.twitter.com/4eHdT23mAC