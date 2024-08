Πορτογαλία: Δασική πυρκαγιά έκανε στάχτη 50 τετραγωνικά χλμ μέσα σε πέντε ημέρες στη Μαδέρα

Δασική πυρκαγιά κατέκαυσε μέσα σε πέντε ημέρες τουλάχιστον 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής έκτασης στο νησί Μαδέρα της Πορτογαλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές διευκρινίζοντας ότι σήμερα το πρωί έγινε δυνατός ο έλεγχος δύο-τριών ενεργών ακόμη μετώπων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη στην κοινότητα Ριμπέιρα Μπράβα και επεκτάθηκε στα γειτονικά χωριά Κάμαρα ντε Λόμπος και Πόντα ντο Σολ στις ακτές του νησιού δυτικά της πρωτεύουσας Φουνσάλ. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα ή καμένα σπίτια και ζημιές σε σημαντικές υποδομές.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε δυσπρόσιτες ζώνες ενισχυμένη από τους ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες απειλώντας χωριά. Περί τους 160 άνθρωποι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους.

