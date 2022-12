Politico: Πώς προετοιμάζεται το ΝΑΤΟ για έναν κυβερνοπόλεμο

Περίπου 150 στελέχη του ΝΑΤΟ με ειδίκευση τον κυβερνοχώρο συγκεντρώθηκαν στο Ταλίν της Εσθονίας αυτήν την εβδομάδα, για να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο κυβερνοπολέμου, γράφει το Politico.

Το συγκεκριμένο σενάριο έχει γίνει πλέον υπαρκτό για τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ και τους συμμάχους τους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επισημαίνει το δημοσίευμα, στο οποίο σημειώνεται ότι το Κίεβο, πέρα από τις πυραυλικές επιθέσεις, καλείται να αμυνθεί στις συνεχείς προσπάθειες Ρώσων χάκερ να κάνουν δυσκολότερη τη ζωή των Ουκρανών. «Είναι προφανές ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην πραγματικότητα», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μπέρντ Χάνσεν, επικεφαλής του τμήματος κυβερνοχώρου στη Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ.

More than 1,000 cyber professionals in NATO members and its allies across the globe participated in an exercise this week to test and strengthen cyber defenseshttps://t.co/XYgRxXgkN5

— POLITICO (@politico) December 3, 2022