Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάνω από 400 τ.χλμ. ανακατέλαβαν οι Ουκρανοί στη Χερσώνα

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα πως μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα ανακατέλαβε με αντεπίθεση περισσότερα από 400 τετραγωνικά χιλόμετρα κατεχόμενων από τη Ρωσία εδαφών στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας απελευθέρωσαν από την αρχή Οκτωβρίου περισσότερα από 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιφέρειας της Χερσώνας», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της νότιας στρατιωτικής διοίκησης Νατάλια Γκουμενιούκ, αναφερόμενη για πρώτη φορά σε αριθμούς σχετικά με τις επιτυχίες των ουκρανικών δυνάμεων.

WATCH: Russian BMP-2 crew appears to surrender to Ukrainian forces and are taken as prisoners in the Kherson region. pic.twitter.com/xcXG8gLiQm

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 5, 2022