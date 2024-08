Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Κίεβο για τις «πρώτες ώρες» της εισβολής στο ρωσικό Κουρσκ

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης με δύο βίντεο από τη Διοίκηση Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων Εφόδου των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων παρουσιάζουν τις πρώτες ώρες της ουκρανικής επίθεσης στο Κουρσκ.

AFU General Staff showed footage of the first hours of the operation in Kursk region



The released footage shows demining, border crossings, destruction of the defensive lines of the Russian armed forces, the work of aviation, artillery and captured Russian servicemen. pic.twitter.com/qGVGmu9Frg August 16, 2024

Οι πρώτες εικόνες από την έναρξη της εισβολής του στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, η οποία ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου συνοδεύονται από ανακοινωθέντα για πλήρη ουκρανικό έλεγχο ρωσικού εδάφους έκτασης μεγαλύτερης των 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Στα βίντεο Ουκρανοί στρατιώτες παρατηρούνται να εκτελούν εργασίες αποναρκοθέτησης, να καταστρέφουν ρωσικές αμυντικές γραμμές και συνοριακούς σταθμούς, να επιτίθενται με πυροβολικό και τεθωρακισμένα καθώς και να αιχμαλωτίζουν εχθρικούς στρατιώτες, μεταξύ άλλων.

Unbelievable.



About 100 Russian troops, basically an entire company, surrendering to Ukraine in Kursk Oblast.



We have never seen anything like this before. pic.twitter.com/h3d6AY8gPJ — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 15, 2024

Όπως αναφέρει το ουκρανικό πρακτορείο Τύπου Ukrinform, ο ουκρανικός στρατός χαρακτήρισε την 6η Αυγούστου 2024, την ημέρα που ξεκίνησε η επιδρομή στο Κουρσκ, ως μια «ιστορική» ημέρα.

«Η προσεκτική προετοιμασία, ο σχεδιασμός, το μαχητικό πνεύμα και η μυστικότητα ήταν καθοριστικά στην αρχική φάση της επιχείρησης», ανέφερε η Ukrinform.

Από την πλευρά της, η εφημερίδα «Ukrainska Pravda» συγκέντρωσε επίσης ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κοινωνικό δίκτυο Facebook της 80ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Εφόδου της Ουκρανίας.

Δείχνει την καταστροφή από τον ουκρανικό στρατό ενός συνοριακού σταθμού όπου συνελήφθησαν 50 Ρώσοι στρατιώτες, οι οποίοι παραδόθηκαν πριν από την επίθεση από τα ουκρανικά στρατεύματα στη Σούχα.

Επιπλέον, ο ουκρανικός στρατός κατέρριψε τρία ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου «Shahed» και δύο «απροσδιόριστα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στην οποία ο στρατός της Ρωσικής Ομοσπονδίας χρησιμοποίησε επίσης τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Παράλληλα δόθηκαν εικόνες από τη συντριβή του στρατηγικού βομβαρδιστικού Tu-22M3 των Ρωσικών Δυνάμεων που συνετρίβη την Πέμπτη στην περιοχή Ιρκούτσκ της Σιβηρίας.

🔥✈️ Russian Tu-22M3 bomber crashed in the Cheremkhiv district of the Irkutsk region, Russia pic.twitter.com/dEhKkNzUmR — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 15, 2024

Πηγή: EFE

Μετάφραση: Αθανάσιος Ρούντος

