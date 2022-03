Νεκρός Αμερικανός δημοσιογράφος στο Ιρπίν – Τι δήλωσε ο δεύτερος δημοσιογράφος που τραυματίστηκε

Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος σκοτώθηκε κι ένας άλλος τραυματίστηκε από σφαίρες σήμερα στο Ιρπίν, βορειοδυτικά του Κιέβου, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο συγκλίνουσες πηγές. Πρόκειται για τον Μπρεντ Ρενόντ, παλιότερο συνεργάτη τω Νew York Times, που κάλυπτε τις εξελίξεις στην περιοχή.

Δημοσιογράφος του AFP είδε τη σορό του ενώ σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας του Κιέβου είπε ότι ένας δημοσιογράφος των New York Times σκοτώθηκε κι ένας άλλος τραυματίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στο Ιρπίν.

Η απεσταλμένη της ΕΡΤ, Αλέκα Καλαϊτζή, στην Ουκρανία ανέφερε ότι σύμφωνα με αναφορές της αστυνομίας ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ στο αυτοκίνητο μέσα στο οποίο ήταν η δημοσιογραφική αποστολή.

Ο δεύτερος δημοσιογράφος που ήταν μαζί με τον Μπρεντ Ρενόντ, μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο και περιγράφει το πως δέχθηκαν επίθεση από τους Ρώσους στρατιώτες. Ο ίδιος δεν γνωρίζει για την κατάσταση του φίλου και συναδέλφού του, τον είδε όμως -όπως λέει- να πέφτει κάτω δεχόμενος σφαίρα στο λαιμό.



Με ανακοίνωσή της η εφημερίδα New York Times διευκρίνισε ότι ο Ρενόντ είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τους Times, αλλά δεν ήταν απεσταλμένος της στην Ουκρανία.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr

— NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022