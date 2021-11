Pfizer – Covid: Xάπι για ομάδες υψηλού κινδύνου – Αποτελεσματικό κατά 89%

Aποτελεσματικότητα ως 89% στην αποτροπή κινδύνου νοσηλείας και θανάτου από κορονοϊό για ασθενείς υψηλού κινδύνου ανακοίνωσε η φαρμακοβιομηχανία Pfizer παρουσιάζοντας χάπι που ανέπτυξε.

Pfizer says its experimental pill designed to fight Covid-19 reduced the risk of hospitalization and death for high-risk patients by about 89% https://t.co/0g59naHpY4

— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 5, 2021