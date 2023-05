Πέθανε η διάσημη blogger, Χέδερ Άρμστρονγκ, στα 47 της

Η Αμερικανίδα Χέδερ Άρμστρονγκ, η «Βασίλισσα των μαμάδων μπλόγκερ» βρέθηκε νεκρή σε ηλικία 47 ετών με τον φίλο της να ισχυρίζεται ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Έγινε διάσημη τη δεκαετία του 2000 καταγράφοντας τα σκαμπανεβάσματα της μητρότητας με το ψευδώνυμο «Dooce». Ο σύντροφός της Πιτ Άσνταουν δήλωσε στο Associated Press ότι τη βρήκε νεκρή στο σπίτι τους στη Γιούτα.

Στην ιστοσελίδα της «Dooce» έγραφε συχνά για τα παιδιά της, τη δουλειά, το σεξ, την φυγή της από την εκκλησία των Μορμόνων και τις προσωπικές της μάχες με την κατάθλιψη και το αλκοόλ. Ήταν μία από τις πρώτες και πιο δημοφιλείς μαμάδες-μπλόγκερ. Καθώς η δημοτικότητά της αυξανόταν, αυξήθηκαν και οι αιχμές των επικριτών, οι οποίοι την κατηγορούσαν για κακή ανατροφή και χειρότερα.

Η Άρμστρονγκ είχε όχι μόνο ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά ήταν και συγγραφέας τριών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των απομνημονευμάτων της, το 2009, υπό το τίτλο: «It Sucked and then I Cried: How I Had a Baby, a Breakdown and a Much Needed Margarita».

Από τον πρώτο της γάμο, απέκτησε μία κόρη, τη Λέτα, κι έναν γιο, τον Mάρλο.

Στα απομνημονεύματά της, περιέγραψε πώς ξεκίνησε την ιστοσελίδα της ως ένας τρόπος να μοιράζεται τις σκέψεις της για την ποπ κουλτούρα με μακρινούς φίλους. Μέσα σε ένα χρόνο, το κοινό της αυξήθηκε από λίγους φίλους σε χιλιάδες αγνώστους σε όλο τον κόσμο, έγραψε.

Η ίδια είχε πει ότι όλο και περισσότερο έπιανε τον εαυτό της να γράφει για την προσωπική της ζωή και, τελικά, για μια δουλειά της και «πόσο πολύ ήθελα να στραγγαλίσω το αφεντικό μου, χρησιμοποιώντας συχνά λέξεις και φράσεις που θα έφερναν σε δύσκολη θέση ακόμα και έναν ναύτη».

Ο εργοδότης της βρήκε την ιστοσελίδα και την απέλυσε. Την κατέβασε, αλλά την ξανάρχισε έξι μήνες αργότερα, γράφοντας για τον τότε σύζυγό της και για το πώς η ανεργία τους είχε αναγκάσει να μετακομίσουν από το Λος Άντζελες στο υπόγειο της μητέρας της στη Γιούτα.

Η κατάθλιψή της επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να εγγραφεί σε κλινική δοκιμή στο Νευροψυχιατρικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Γιούτα.

«Ένιωθα ότι η ζωή δεν είχε σημασία», δήλωνε στο Vox. «Όταν είσαι τόσο απελπισμένος, θα δοκιμάσεις τα πάντα. Πίστευα όμως ότι τα παιδιά μου άξιζαν να έχουν μια ευτυχισμένη, υγιή μητέρα και έπρεπε να δοκιμάσω όλες τις επιλογές για να είμαι ότι καλύτερο για εκείνα».

Πηγή: Guardian

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS bloggerbloggers