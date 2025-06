Περού: Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών στοιχίζει τη ζωή ενός ανθρώπου στη Λίμα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών έπληξε χθες Κυριακή το Περού, στοιχίζοντας τη ζωή ενός ανθρώπου στην πρωτεύουσα Λίμα και προκαλώντας κατολισθήσεις, ανακοίνωσαν οι αρχές του κράτους των Άνδεων.

Ο σεισμός καταγράφτηκε περί τις 11:35 (τοπική ώρα· 19:35 ώρα Ελλάδας), περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καγιάο, παραθαλάσσιας πόλης κάπου δέκα χιλιόμετρα από τη Λίμα, σύμφωνα με το περουβιανό εθνικό σεισμολογικό κέντρο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 36χρονος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε τοιχίο πάνω στο όχημα στο οποίο επέβαινε, στη συνοικία Ιντεπεντένσια της περουβιανής πρωτεύουσας.

«Καλώ τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι», δήλωσε η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, θυμίζοντας πως δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Whoahh! The M5.6 earthquake less than an hour ago has triggered landslides on the Costa Verde in Lima, Peru 👀😱 pic.twitter.com/zBNCkP09Xr