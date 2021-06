Πατέρας Καρολάιν στη Daily Mail: Αποστολή μας να μείνει ζωντανή η μνήμη της – Αφορά τη μοίρα της Λυδίας

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την ομολογία του πιλότου ότι έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια την 20χρονη Κάρολαϊν στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, ο 78χρονος πατέρας της, David Crouch δηλώνει ότι η εγγονή του Λυδία θα μεγαλώνει με την μνήμη της μητέρας της ζωντανή. «Αυτή είναι η αποστολή των Crouch, που μας κρατά συγκεντρωμένους», επισημαίνει στην Daily Mail ο 78χρονος, που γεννήθηκε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας και μετακόμισε μόνιμα στην Αλόννησο το 2003 μαζί με την σύζυγό του Σούζαν και την τότε δύο χρονών Καρολάιν.

«Η αποστολή» μας αφορά τη μοίρα της εγγονής μας. Τόσο εγώ όσο και η Susan θα περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας διασφαλίζοντας ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και ότι η Λυδία, θα μεγαλώσει με όσα μπορούμε να της δώσουμε, ενώ η μνήμη της μητέρας της θα ζήσει για πάντα» λέει χαρακτηριστικά o David Crouch.

Χωρίς να αναφέρει ούτε λέξη για την γνωριμία της κόρης του με τον πιλότο και το γάμο τους, ο πατέρας της Καρολάιν ανατρέχει στα παιδικά της χρόνια για να δηλώσει υπερήφανος για ένα δραστήριο και δυναμικό παιδί που «κολυμπούσε πριν περπατήσει, έτρεχε πιο γρήγορα από τα αγόρια, θύμωσε γιατί δεν μπορούσε να πάρει δίπλωμα επαγγελματία δύτη πριν ενηλικιωθεί και στη συνέχεια ασχολήθηκε και με το kick boxing».

