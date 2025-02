Παρίσι: Ιρανοί διαδηλώνουν με σύνθημα την πτώση του καθεστώτος της Τεχεράνης «όπως στη Δαμασκό»

Xιλιάδες Ιρανοί από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι, καλώντας τους παγκόσμιους ηγέτες «να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στους κυβερνώντες κληρικούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

«Αντί να κατευνάζει τους μουλάδες, (η διεθνής κοινότητα) θα πρέπει να σταθεί δίπλα-δίπλα με τον ιρανικό λαό», είπε στη συγκέντρωση η Maryam Rajavi, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν (NCRI).

Το NCRI είναι η πολιτική πτέρυγα των Λαϊκών Μουτζαχεντίν του Ιράν, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί «τρομοκρατική» ομάδα.

Paris Rally Calls for Democratic Change in Iran



Thousands of supporters of the National Council of Resistance of Iran (NCRI) gathered in Paris for the 'Paris Free Iran Rally' on February 7, 2025.



The rally focused on advocating for a democratic republic in Iran, rejecting… pic.twitter.com/LiICiEUcTF