Παρέλυσε το Παρίσι μετά τις δολιοφθορές στους σιδηροδρόμους – Ακυρώνει το 25% των δρομολογίων της η Eurostar

Περίπου το “25%” των δρομολογίων των τρένων που συνδέουν το Παρίσι με το Λονδίνο θα ακυρωθούν σήμερα, αλλά και αύριο Σάββατο και την Κυριακή, μετά τις δολιοφθορές στο δίκτυο των τρένων υψηλής ταχύτητας TGV, που προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο σύνολο του γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου, ανέφερε η εταιρία Eurostar.

“Σήμερα (Παρασκευή), η Eurostar θα ακυρώσει το 25% των δρομολογίων της. Θα γίνει το ίδιο το Σάββατο, 27 και την Κυριακή, 28″ [Ιουλίου], ανέφερε σε ανακοίνωση ο όμιλος.

Nos équipes sont à pied d'œuvre pour réparer les dégâts causés par les incendies volontaires dans les postes de signalisation des lignes LGV impactées. Ici dans le poste de Courtalain (28), les câbles de chaque armoire électrique sont remplacés et testés un par un. pic.twitter.com/UhjrfN3bpr

Εκτός από την ακύρωση των δρομολογίων, “όλα τα τρένα υψηλής ταχύτητας με προορισμό και προέλευση το Παρίσι εκτρέπονται από την κλασική γραμή σήμερα, Παρασκευή, 26 Ιουλίου” και ως εκ τούτου κυκλοφορούν με μειωμένη ταχύτητα, διευκρίνισε η Eurostar, κάτι που “παρατείνει τη διάρκεια της διαδρομής περίπου κατά μιάμιση ώρα”.

Η εταιρία “προβλέπει πως η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Δευτέρας”.

Η σύνδεση του Παρισιού με τις Βρυξέλλες έχει επίσης επηρεαστεί, δήλωσε η Eurostar στο AFP.

A map of today's sabotage of train lines in #France pic.twitter.com/13mP7pyvs5