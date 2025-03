Παραιτήθηκε η προσωρινή πρόεδρος του Κολούμπια μετά τη «συνθηκολόγηση» στις απαιτήσεις Τραμπ

Η προσωρινή πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Κατρίνα Άρμστρονγκ, υπέβαλε την παραίτησή της, επιστρέφοντας στην προηγούμενη θέση της στην ιατρική σχολή του Πανεπιστήμιου.

Η επιστροφή της Άρμστρονγκ στην προηγούμενη θέση της ως διευθύνουσα επικεφαλής του Ιατρικού Κέντρου Irving του Πανεπιστημίου Κολούμπια έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Πανεπιστήμιο συμφώνησε σε μια σειρά από αλλαγές που απαίτησε η κυβέρνηση Τραμπ ως προϋπόθεση για την αποκατάσταση της κρατικής χρηματοδότησης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο μια δήλωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Κολούμπια χθες, Παρασκευή (28/3), η Άρμστρονγκ δήλωσε περήφανη που ηγήθηκε του πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια μιας «σημαντικής και δύσκολης περιόδου».

«Αλλά η καρδιά μου είναι με την επιστήμη και το πάθος μου με τη θεραπεία. Εκεί μπορώ να υπηρετήσω καλύτερα αυτό το πανεπιστήμιο και την κοινότητά μας, προχωρώντας μπροστά», έγραψε.

