Πακιστάν: Το έγκλημα τιμής που έγινε γνωστό από τα social media έχει προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμης

Οργή έχει προκαλέσει στο Πακιστάν βίντεο που έχει γίνει viral και το οποίο παρουσιάζει «έγκλημα τιμής» σε απομονωμένη περιοχή της χώρας, όπου συχνά τέτοιου είδους εγκλήματα περνούν απαρατήρητα.

Αν και στο Πακιστάν διαπράττονται κάθε χρόνο εκατοντάδες «εγκλήματα τιμής», συχνά χωρίς την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την τιμωρία των δραστών, το βίντεο που δείχνει μία γυναίκα και έναν άνδρα, που κατηγορήθηκαν για μοιχεία, να μεταφέρονται στην έρημο από μια ομάδα ανδρών και να δολοφονούνται έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο εμφανίζεται η γυναίκα, η Μπάνο Μπίμπι, να λαμβάνει ένα αντίτυπο του Κορανίου από έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο αδελφός της. «Έλα να περπατήσεις επτά βήματα μαζί μου, μετά μπορείς να με πυροβολήσεις», ακούγεται να λέει η γυναίκα καθώς προχωρά μερικά μέτρα και σταματά έχοντας την πλάτη της στραμμένη προς τους άνδρες.

Στη συνέχεια ο αδελφός της, ο Τζαλάλ Σατακζάι, την πυροβολεί τρεις φορές. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πυροβολεί και σκοτώνει τον Εχσάν Ουλάχ Σαμαλάνι, με τον οποίο φέρεται να είχε σχέση η Μπάνο.

Μόλις το βίντεο αυτό από τους φόνους, που σημειώθηκαν στην επαρχία Μπαλουτσιστάν του Πακιστάν, έγινε viral η κυβέρνηση της χώρας έσπευσε να αναλάβει δράση, ενώ πολιτικοί, κληρικοί και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν το έγκλημα.

Ο δικηγόρος Ζιμπράν Νασίρ εκτίμησε ωστόσο ότι η αντίδραση της κυβέρνησης είχε περισσότερο στόχο να φανεί ότι αναλαμβάνει δράση, παρά να αποδώσει δικαιοσύνη.

«Το έγκλημα διαπράχθηκε πριν μήνες, όχι κρυφά αλλά κοντά σε μια πρωτεύουσα επαρχίας, ωστόσο κανείς δεν ανέλαβε δράση μέχρι που 240 εκατομμύρια άνθρωποι έγιναν μάρτυρες του φόνου μέσω του βίντεο», τόνισε. «Αυτό δεν είναι απάντηση σε ένα έγκλημα, είναι απάντηση σε μια viral στιγμή», πρόσθεσε.

