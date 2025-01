Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ Νταβός: Ακτιβιστές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία για το κλίμα

Ακτιβιστές της Greenpeace διέφυγαν τους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, πραγματοποιώντας μια σύντομη διαμαρτυρία για την κλιματική αλλαγή έξω από την κύρια αίθουσα της ετήσιας συνάντησης στο Νταβός.

Φορώντας μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο, τρεις διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στο Συνεδριακό Κέντρο και να σκαρφαλώσουν σε ένα μπαλκόνι. Στη συνέχεια δύο από αυτούς ξεδίπλωσαν ένα μεγάλο πανό που έγραφε: “Φορολογείστε τους υπερπλούσιους. Χρηματοδοτήστε ένα δίκαιο και πράσινο μέλλον”.

Greenpeace protestors have infiltrated the WEF main convention center in Davos. Demonstrators in business suits scaled a ladder to reach a balcony and unveil a banner reading ’Tax the super-rich’. @Greenpeace @wef #wef25 #worldeconomicforum pic.twitter.com/tpZVOPacOj