Νέα ισραηλινά πλήγματα στο υπουργείο Άμυνας της Συρίας – Εκρήξεις κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο

Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε νωρίτερα στο αρχηγείο του συριακών δυνάμεων στη Δαμασκό. Είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που το Ισραήλ πλήττει τη Συρία, ενώ στη χώρα οι κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας συγκρούονται με ντόπιους Δρούζους μαχητές τους οποίους το Ισραήλ, ισχυρίζεται, ότι θέλει να προστατεύσει.

Το Ισραήλ έχει επίσης εξαπολύσει σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον αυτοκινητοπομπών των κυβερνητικών δυνάμεων στη νότια Συρία από τότε που ξέσπασαν οι συγκρούσεις και έχει ενισχύσει τις δυνάμεις του στα σύνορα.

Οι ισραηλινές επιδρομές έπληξαν την έδρα του συριακού υπουργείου Άμυνας, καθώς οι συγκρούσεις στη νότια συριακή πόλη Σουέιντα κλιμακώνονται.

Η στιγμή της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό:

🚨🇮🇱🇸🇾 BREAKING: Al Jazeera captures the moment of the third Israeli airstrike on the Presidential palace in Damascus pic.twitter.com/cRY1T1O8iF — The Saviour (@stairwayto3dom) July 16, 2025

Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Άρχισαν τα βαριά χτυπήματα

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας δημοσίευσε βίντεο με την παρουσιάστρια της συριακής τηλεόρασης να αιφνιδιάζεται από το χτύπημα: «Τα βαριά χτυπήματα έχουν αρχίσει».

Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει τη Συρία για βαριά πλήγματα εάν οι δυνάμεις του καθεστώτος δεν αποσυρθούν από τη Sweida, μια πόλη των Δρούζων στα νότια.

החלו המכות הכואבות pic.twitter.com/1kJFFXoiua — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 16, 2025

Ο Νετανιάχου καλεί τους Δρούζους πολίτες του Ισραήλ να μην περνούν στη Συρία

Σε ομιλία του προς την κοινότητα των Δρούζων στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου αναφέρει ότι η κατάσταση στη νότια Συρία είναι «πολύ σοβαρή», καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί πλήγματα κατά του συριακού στρατού.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός εργάζεται για να «σώσει τους Δρούζους αδελφούς μας και να εξαλείψει τις συμμορίες του καθεστώτος».

«Και τώρα έχω ένα αίτημα από εσάς: Είστε οι πολίτες του Ισραήλ. Μην περνάτε τα σύνορα».

«Θέτετε σε κίνδυνο τη ζωή σας. Μπορεί να δολοφονηθείτε. Μπορεί να σας απαγάγουν και βλάπτετε τις προσπάθειες του ισραηλινού στρατού. Γι’ αυτό σας ζητώ – επιστρέψτε στα σπίτια σας, αφήστε τον [στρατό] να δράσει», πρόσθεσε.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2025

Μαζικές εκρήξεις κατά τη διάρκεια ζωντανού ρεπορτάζ:

#BREAKING: Massive explosion rocks the Syrian capital Damascus during a live report by Rudaw correspondent Solin Mohammedamin. pic.twitter.com/dyOp2kQ8f0 — Rudaw English (@RudawEnglish) July 16, 2025

Δεκάδες Δρούζοι διασχίζουν τα σύνορα Ισραήλ-Συρίας

Δεκάδες Δρούζοι διέσχισαν σήμερα τα σύνορα Συρίας-Ισραήλ, και στις δύο κατευθύνσεις, λίγο μετά τις προειδοποιήσεις για πλήγματα από το Ισραήλ που απαιτεί από τη Δαμασκό να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη νότια Συρία

Ισραηλινοι στρατιώτες και συνοριοφύλακες περιπολούν στα σύνορα όπου φράκτες από συρματόπλεγμα υψώνονται σε ύψος πολλών μέτρων κοντά στην πόλη Ματζντάλ Σαμς, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεκάδες Δρούζοι διέσχισαν τα σύνορα και στις δύο κατευθύνσεις, σε συχνά χαοτικές σκηνές υπό τα δακρυγόνα που εκτοξεύουν οι ισραηλινές δυνάμεις που προσπαθώντας να τους εμποδίσουν, πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε “δεκάδες υπόπτους” που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα σύνορα από τη ζώνη Χαντέρ, ένα χωριό στη νότια Συρία που κατέλαβε το Ισραήλ μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

“Ταυτόχρονα, πολλοί Ισραηλινοί άμαχοι διέσχισαν τον συνοριακό φράχτη προκειμένου να εισέλθουν στο συριακό έδαφος στην περιοχή Ματζντάλ Σαμς”, πρόσθεσε ο στρατός.

Σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε την είσοδο του γενικού επιτελείου των συριακών ενόπλων δυνάμεων στη Δαμασκό και ότι ενίσχυσε τα στρατεύματά του στα σύνορα με τη Συρία, έπειτα από μια απειλή της ισραηλινής κυβέρνησης ότι θα εντείνει τα πλήγματά της για να προστατεύσει τους Δρούζους, μια μειονότητα στη νότια Συρία.

Το Ισραήλ και η Συρία βρίσκονται τεχνικά σε καθεστώς πολέμου απουσία μιας συνθήκης ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Εικόνα μετά τα ισραηλινά πλήγματα κοντά στο αρχηγείο του συριακού στρατού:

Ρεπορτάζ: Χρύσα Μοντανάρη

Πηγή: ΕΡΤΝews, Reuters, AP, Al Jazeera, BBC, Times of Israel, ΑΠΕ-ΜΠΕ

