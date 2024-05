Παγκόσμια έρευνα: Θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο πάνω από 300 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο

Στην πρώτη παγκόσμια εκτίμηση για την αύξηση της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων στο διαδίκτυο, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου διαπίστωσαν ότι 302 εκατομμύρια νέοι, το 12,6% των παιδιών στον κόσμο έχουν πέσει θύματα σε ανεπιθύμητη σεξουαλική διαδικτυακή συζήτηση που μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις και αιτήματα σεξουαλικής πράξης από ενήλικες ή άλλους νέους, καθώς και μη συναινετική χρήσης και έκθεση σε σεξουαλικές εικόνες και βίντεο.

Τα αδικήματα μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή «εκβιασμού» για χρήματα από τα θύματα και κατάχρηση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης .

Η έρευνα έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια περιοχή ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου. Η πρωτοβουλία Childlight του πανεπιστημίου περιλαμβάνει έναν νέο παγκόσμιο δείκτη, ο οποίος διαπίστωσε ότι ένας στους εννέα αμερικανούς (που ισοδυναμεί με σχεδόν 14 εκατομμύρια) παραδέχτηκε κάποια στιγμή ότι παραβίασε τα δικαιώματα των παιδιών στο διαδίκτυο.

