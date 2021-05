Π.Ο.Υ: Στη Γερμανία ο νέος παγκόσμιος κόμβος πληροφοριών για την αντιμετώπιση πανδημιών & επιδημιών

Τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου κόμβου συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση και την καινοτόμα ανάλυση στοιχείων με στόχο την πρόληψη πανδημιών και επιδημιών, ανακοίνωσαν την Τετάρτη, σε ενημέρωση δημοσιογράφων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) και η Γερμανία.

Η πλατφόρμα που θα εδρεύει στο Βερολίνο θα συνεργάζεται με φορείς σε όλο τον κόσμο, θα συγκεντρώσει χιλιάδες επιστήμονες, θα πραγματοποιεί καινοτόμες αναλύσεις δεδομένων μέσω του μεγαλύτερου δικτύου συλλογής παγκόσμιων δεδομένων για την πρόβλεψη, την πρόληψη, τον εντοπισμό, την προετοιμασία και την αντιμετώπιση των πανδημικών και επιδημικών κινδύνων παγκοσμίως. Σε πρώτη φάση και μέχρι το τέλος του 2021 θα συμμετάσχουν 55 χώρες, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 30 εκ. ευρώ.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που παρουσιάστηκε στην ενημέρωση των δημοσιογράφων σήμερα, η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ τόνισε πως «η τρέχουσα πανδημία Covid-19 μάς έχει διδάξει ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε μόνο πανδημίες αλλά και επιδημίες με ανάλυση όλων των διαθέσιμων δεδομένων. Το νέο WHO Hub θα είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα για την πρόληψη της πανδημίας, ενώνοντας διάφορα κυβερνητικά, ακαδημαϊκά και ιδιωτικά θεσμικά ιδρύματα».

Ειδικότερα το WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence, όπως θα ονομάζεται το νέο εργαλείο, είναι μέρος του προγράμματος έκτακτης ανάγκης για την υγεία του ΠΟΥ και θα είναι μια νέα συνεργασία χωρών και φορέων παγκοσμίως, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αύξηση της διαθεσιμότητας και της σύνδεσης διαφορετικών δεδομένων, ανάπτυξη εργαλείων και μοντέλων πρόβλεψης την ανάλυση κινδύνου και την παρακολούθηση των μέτρων ελέγχου των ασθενειών και των infodemics. Κρίσιμο στοιχείο, για την πλατφόρμα θα είναι η υποστήριξη του έργου των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της δημόσιας υγείας και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε όλες τις χώρες με γνώσεις, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

«Πρέπει να εντοπίσουμε τους κινδύνους από πανδημίες και επιδημίες το συντομότερο δυνατό, όπου κι αν συμβούν στον κόσμο. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ενισχύσουμε το παγκόσμιο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης με βελτιωμένη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία και διεπιστημονική ανάλυση κινδύνου», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Υγείας Γενς Σπαν και συμπλήρωσε πως η Γερμανία έχει δεσμευτεί με συνέπεια να υποστηρίξει το έργο του ΠΟΥ για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην υγεία, και την νεα πλατφόρμα να είναι μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής διαχείρισης κρίσεων της πανδημίας Δρ. Μάικ Ράιαν, η πλατφόρμα «θα οδηγήσει σε αύξηση της καινοτομίας στις υπάρχουσες δυνατότητες πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης στον ΠΟΥ και στα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, θα επιταχύνει τις παγκόσμιες συνεργασίες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, ακαδημαϊκών και διεθνών δικτύων εταίρων. Θα τους βοηθήσει να συνεργαστούν και να συνδημιουργήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση και την ανάλυση δεδομένων για την έγκαιρη παρακολούθηση προειδοποίησης. Θα προωθήσει επίσης μεγαλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες».

«Ένα από τα μαθήματα της COVID-19 είναι ότι ο κόσμος χρειάζεται ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός στην ανάλυση δεδομένων για να βοηθήσει τους ηγέτες να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις για τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο επικεφαλής του Π.Ο.Υ. Δρ. Τένδρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, πράγμα που απαιτεί αξιοποίηση των δυνατοτήτων προηγμένων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ο συνδυασμός διαφορετικών πηγών δεδομένων και η συνεργασία σε πολλαπλούς κλάδους. Τα καλύτερα δεδομένα και τα καλύτερα αναλυτικά στοιχεία θα οδηγήσουν σε καλύτερες αποφάσεις».

#COVID19 has highlighted the urgency for countries to cooperate & better prepare for future pandemics.

The 🆕 WHO Hub for Pandemic & Epidemic Intelligence will be a global center using 🌐 data to detect & monitor risks worldwide.

👉 https://t.co/n17MjwTbRL pic.twitter.com/v1t6ol4mdH

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2021