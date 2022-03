Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Μάριο Ντράγκι συζήτησαν για την ενέργεια στην ΕΕ – Στο τραπέζι επιπλέον κυρώσεις στη Ρωσία

Aνταπόκριση – Βρυξέλλες: Ειρήνη Ζαρκαδούλα

Το ζήτημα της ενέργειας είναι από τα βασικά ζητήματα συζήτησης μεταξύ της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Πρωθυπουργού της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, οι οποίοι συναντώνται στις Βρυξέλλες.

Στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησαν, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει απεξάρτηση από τους Ρώσους στην ενέργεια και προσέθεσε ότι αύριο αναμένονται προτάσεις από την πλευρά της Κομισιόν.

Μίλησε επίσης για διαφοροποίηση του τρόπου εφοδιασμού, μακριά από τη Ρωσία, αλλά από «αξιόπιστους προμηθευτές».

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των επενδύσεων σε «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», αλλά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ενέργειας, για παράδειγμα μέσα από την ανακαίνιση των κτιρίων. Επιπροσθέτως, επισήμανε την προστασία των καταναλωτών και σε πρώτο χρόνο τη δημιουργία «ασπίδας» στους πιο ευάλωτους καταναλωτές και επιχειρήσεις.

We will also focus on the protection of consumers.

First, we need to shield the most vulnerable consumers and businesses.

