Ουκρανία: Στο Σεβεροντονέτσκ κάηκε το «Παγωμένο Παλάτι» – Ζελένσκι: Θα ανακαταληφθεί η Χερσώνα

Για προσπάθεια ανατροπής των σχεδίων του εχθρού στα νότια» έκανε λόγο στο νέο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ώρα που ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επιχείρηση ανακτάληψης της Χερσώνας, όπου αναμένεται να διοργανωθεί δημοψήφισμα για την προσάρτηση στη Ρωσία.

«Είχαμε κάποια καλά νέα στην περιοχή της Ζαπορίζιας και προελαύνουμε στην περιοχή του Χαρκόβου, απελευθερώνοντας εδάφη», υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ωστόσο, ο σύμβουλός του Mykhaylo Podolyak, μίλησε στο BBC για απώλειες από 100- 200 στρατιωτών καθημερινά.

Στο Σεβεροντονέτσκ, οι βομβαρδισμοί περιγράφονται συνεχείς και ανελέητοι και μάλιστα ο κυβερνήτης της περιοχής μετέδωσε ότι το σύμβολο της πόλης το «Παγωμένο Παλάτι» κάηκε ολοσχερώς.

The head of the Luhansk OVA stated that the invaders completely destroyed the ice palace in Severodonetsk. #StopRussianAgression pic.twitter.com/k0NCkWnHB8

— Ліна Ковтун (@LinaKovtunOl) June 10, 2022