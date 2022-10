Ουκρανία – σιτηρά: Ο Ακάρ πιέζει τη Μόσχα «για να σωθεί» η συμφωνία – ‘Eξοδο 12 πλοίων επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ

Την ώρα που όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλούν για το θρίλερ των σιτηρών, 12 πλοία απέπλευσαν από τα λιμάνια της Ουκρανίας, μεταφέροντας σιτηρά προς τρίτες χώρες. Η Μόσχα προς το παρόν δεν έχει επιβάλει πλήρη αποκλεισμό αν και πριν από δύο ημέρες ανέστειλε τη συμμετοχή της στη συμφωνία σιτηρών, κατηγορώντας την Ουκρανία για «μαζική» επίθεση με drone στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας στην Κριμαία. Ωστόσο, ο Τούρκος υπουργός ‘Αμυνας Χουλουσί Ακάρ δηλώνει ότι πίεσε τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Σόιγκου προκειμένου «να επαναξιολογηθεί η αναστολή» από την πλευρά της Μόσχας, τονίζοντας ότι η διακοπή των εξαγωγών δεν εξυπηρετεί κανέναν.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η Ρωσία ενημερώνεται για τις κινήσεις των 12 πλοίων που αναχώρησαν «όπως συμφωνήθηκε από τις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Τουρκίας και του ΟΗΕ».

Μεταξύ των πλοίων είναι το Ikaria Angel — ναυλωμένο από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και φορτωμένα με 30.000 τόνους σιταριού που προορίζονταν για το Κέρας της Αφρικής και δεν μπορεί να αποτελέσει στρατιωτικό στόχο, όπως έγραψε σε ανάρτηση ο συντονιστής του ΟΗΕ, Amir M. Abdulla.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL 🚢 loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the 🇺🇦 port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians 🇪🇹, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022