Ουκρανία – Ρώσος εναντίον Ρώσων: Τι κάνετε εδώ, δεν έχετε προβλήματα στη χώρα σας;

Λίγες ώρες μετά την πληροφορία ότι ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την Μελιτόπολη, στην επαρχία Ζαπορίζια, ένας ατρόμητος και φανερά εκνευρισμένος κάτοικος της πόλης θέλησε να αντιμετωπίσει πρόσωπο με πρόσωπο τους Ρώσους στρατιώτες.

Αυτό δε που κάνει εντύπωση είναι ότι και ο ίδιος δήλωσε Ρώσος, εκφράζοντας μάλιστα την ντροπή του για τους συμπατριώτες του.

«Τι κάνετε εδώ; Έχουμε τη ζωή μας κι έχετε τη δική σας. Κι εγώ Ρώσος είμαι αλλά ζώ σε αυτή τη χώρα. Έχετε τη χώρα σας και έχουμε τη δικιά μας. Δεν έχετε προβλήματα να λύσετε στη χώρα σας; Όλοι πλούσιοι είστε εκεί; Ντροπή σας».

Grandpa is reprimanding the Russian soldiers in Melitopol like they are children.

“I’m also Russian. Don’t you have any problems in the state?” pic.twitter.com/fan9J9Me80

