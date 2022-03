Ουκρανία: Επίθεση σε κυβερνητικό κτήριο στο Χάρκοβο – Πληροφορίες για νεκρούς (video)

Στο Χάρκοβο οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν μαζικές αεροπορικές επιδρομές στις υποδομές της πόλης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κυβερνητικό κτήριο στην πόλη δέχθηκε πλήγμα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι πύραυλος έπληξε το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Σε ένα βίντεο, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κτήριο φαίνεται να τυλίγεται στις φλόγες μετά από έκρηξη:

⚡️ In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city’s infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022