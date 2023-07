Oυκρανία: Επίσκεψη Ζελένσκι στο Ντνίπρο – Επιθεώρησε τα στρατεύματα κοντά στο πεδίο των μαχών

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε το Ντνίπρο στη νοτιοανατολική Ουκρανία σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο πεδίο των μαχών, τον εφοδιασμό των στρατιωτών και τον τρόπο ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας.

«Ξεκινήσαμε την εργάσιμη ημέρα στο Ντνίπρο», ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram σε βίντεο στο οποίο φαίνεται να ηγείται συνάντησης με στρατιωτικούς διοικητές και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

In the Dnipropetrovsk region, I met with those who save the lives of Ukrainian defenders – our medics.



On your frontline you are the same heroes as the military. Thank you for saving our boys and girls. Thank you for giving all your time and energy to restore the health of our… pic.twitter.com/NLcuDAwDuf