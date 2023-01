Συντριβή ελικοπτέρου κοντά σε νηπιαγωγείο στο Κίεβο: Τουλάχιστον 16 νεκροί – Νεκρός ο υπ. Εσωτερικών της Ουκρανίας

Αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο στην πόλη Μπρόβαρι, κοντά στο Κίεβο, σήμερα Τετάρτη (18/1), με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να έχουν σπεύσει στο σημείο, δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο σύμβουλος της προεδρίας της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών και δύο παιδιών σκοτώθηκαν στη συντριβή.

Δύο παιδιά ήταν μεταξύ των νεκρών και 10 από αυτά βρίσκονταν σε

νοσοκομείο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

A helicopter is reported to have crashed in #Brovary, #Kyiv region. pic.twitter.com/xNbhJA93ok

— NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023