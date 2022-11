Ουκρανία: Χωρίς νερό και ηλεκτρικό η Χερσώνα – Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών για τα πλήγματα σε υποδομές

Συνεχίζονται τα προβλήματα για τους αμάχους στην Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, που παραμένει υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού. Μετά την ανακοίνωση για ολική απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη από τις Αρχές οι εναπομείναντες κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς νερό καθώς το υδροηλεκτρικό φράγμα Κακόβκα, στην ίδια περιοχή, υπέστη σοβαρές ζημιές μετά τα δύο πλήγματα που δέχθηκε για τα οποία Ρώσοι και Ουκρανοί ρίχνουν την ευθύνη οι μεν στους δε.

Ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Χερσώνας, η οποία τοποθετήθηκε από τη Μόσχα, διαβεβαίωσε μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση Rossiya-24 ότι “οι ηλεκτρολόγοι έχουν ήδη φύγει για να πραγματοποιήσουν εργασίες επισκευής και η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σήμερα”.

Telegram channels publish video from #Kherson in the evening, in which the light was lost today after the explosion of power lines. pic.twitter.com/bZ8BjgeyNu

— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2022