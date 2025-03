Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Λυπάμαι βαθιά για τους δασμούς του Τραμπ στα εισαγόμενα αυτοκίνητα

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λαιεν σε δήλωσή της σχετικά με την ανακοίνωση των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων, δηλώνει ότι η ΕΕ θα αξιολογήσει την ανακοίνωση, θα αναζητήσει λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων και θα προστατεύσει τα συμφέροντα πολιτών και επιχειρήσεων.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωσή της:

«Λυπάμαι βαθύτατα για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί μοχλό καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, μέσω βαθιά ολοκληρωμένων αλυσίδων εφοδιασμού και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Όπως έχω ξαναπεί, οι δασμοί είναι φόροι – κακοί για τις επιχειρήσεις, χειρότεροι για τους καταναλωτές, εξίσου στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα αξιολογήσουμε τώρα αυτή την ανακοίνωση, μαζί με άλλα μέτρα που σχεδιάζουν οι ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να αναζητά λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τα οικονομικά της συμφέροντα. Ως μεγάλη εμπορική δύναμη και ισχυρή κοινότητα 27 κρατών μελών, θα προστατεύσουμε από κοινού τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

