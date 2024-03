Ουκρανία: «Το μεγαλύτερο πλήγμα» στις ενεργειακές υποδομές από τις ολονύκτιες ρωσικές επιθέσεις – Συναγερμός και στη Ζαπορίζια

Στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια οι ρωσικές αρχές ανέφεραν απώλεια ισχύος 750 κιλοβάτ εν μέσω στρατιωτικής δράσης, χωρίς να δίνουν άλλες λεπτομέρειες, την ώρα που η Ουκρανία καταγγέλλει ότι δέχτηκε «το μεγαλύτερο πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές» από την έναρξη των ρωσικών επιθέσεων. Ο επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας ενέργειας της Ουκρανίας περιγράφει ολονύκτια ρωσική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του φράγματος DniproHES στη Ζαπορίζια.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει φωτιά στον σταθμό ως συνέπεια μαζικών αεροπορικών επιδρομών», ανακοίνωσε η Ukrhydroenerho, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο φραγμάτων της Ουκρανίας.

Ukraine's state hydropower company, Ukrhydroenerho, says the country's largest dam, the DniproHES in Zaporizhzhya on the Dnieper, was hit during a massive wave of Russian strikes on March 22, but there was no immediate risk of a breach. https://t.co/Kw80bGzL1D