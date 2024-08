Ουκρανία: Σύμβουλος του Reuters για ζητήματα ασφαλείας νεκρός σε βομβαρδισμό στην Κραματόρσκ – Τραυματίες δυο δημοσιογράφοι του πρακτορείου

Ο Ράιαν Έβανς, 38 ετών, Βρετανός σύμβουλος του Reuters για ζητήματα ασφαλείας, μέλος εξαμελούς ομάδας στην Κραματόρσκ που κάλυπτε τις εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, σκοτώθηκε και δυο δημοσιογράφοι του τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού στην Κραματόρσκ, πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων χθες Κυριακή.

Reuters safety adviser Ryan Evans was killed and two Reuters journalists were injured in a strike on a hotel in the eastern Ukrainian city of Kramatorsk https://t.co/n1m3aY3x4d pic.twitter.com/yYEyqhRiZm — Reuters (@Reuters) August 25, 2024

Το ξενοδοχείο όπου διέμενε η ομάδα του Reuters χτυπήθηκε από πύραυλο, εξήγησε το πρακτορείο. Άλλα δυο μέλη της ομάδας, δημοσιογράφοι, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο· το ένα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για υπηκόους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, πάντα σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Η Κραματόρσκ, η τελευταία μεγάλη πόλη του Ντονμπάς (της ανατολικής Ουκρανίας) υπό ουκρανικό έλεγχο, απέχει περίπου είκοσι χιλιόμετρα δυτικά από τη γραμμή του μετώπου.

A British safety adviser working with a team of journalists was killed after a Russian missile struck a hotel in the Ukrainian city of Kramatorsk, Reuters news agency confirms, via AP https://t.co/06aOY5i5vQ — Bloomberg Politics (@bpolitics) August 26, 2024

Ο Ράιαν Έβανς, πρώην στρατιωτικός, συνεργαζόταν με το Reuters από το 2022, παρέχοντας συμβουλές στους δημοσιογράφους του για την ασφάλεια, στην Ουκρανία, στο Ισραήλ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και αλλού.

Τα υπόλοιπα τρία μέλη της ομάδας είναι σώα και ασφαλή.

«Προσπαθούμε επειγόντως να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το πλήγμα, σε συνεργασία με τις αρχές της Κραματόρσκ, κι υποστηρίζουμε τους συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους», ανέφερε το Ρόιτερς στην ανακοίνωσή του. «Εκφράζουμε τα πιο βαθιά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους αγαπημένους του Ράιαν και τους σκεφτόμαστε. Είχε βοηθήσει πολύ δημοσιογράφους μας να καλύψουν γεγονότα σε όλο τον κόσμο και θα μας λείψει τρομερά», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως το ξενοδοχείο χτυπήθηκε «απολύτως εσκεμμένα» από Ισκαντέρ της Ρωσίας — βαλλιστικό πύραυλο ικανό να πλήττει στόχους σε αποστάσεις ως και 500 χιλιομέτρων. «Απλό ξενοδοχείο καταστράφηκε από ρωσικό Ισκαντέρ», είπε χθες, και ήταν «απολύτως εσκεμμένο πλήγμα, προμελετημένο (…) Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους φίλους» του θύματος, πρόσθεσε, καλώντας όλο τον κόσμο «να μη σταματήσει να ασκεί πίεση στο κράτος-τρομοκράτη», αναφερόμενος στη Ρωσία, οι ένοπλες δυνάμεις της οποίας εισέβαλαν στην επικράτεια της χώρας του τον Φεβρουάριο του 2022.

Today in Kramatorsk, the entire day was spent clearing the rubble after a Russian missile strike. Among the injured were journalists – a Reuters film crew, citizens of Ukraine, America, and Britain. A regular city hotel was destroyed by a Russian “Iskander” missile. Deliberately.… pic.twitter.com/vvKQNFKW8o — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2024

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε όταν του ζήτησε σχόλιο το Reuters. Το πρακτορείο σημείωσε πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο αν το ξενοδοχείο χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο, ούτε αν πράγματι στόχος ήταν το συγκεκριμένο κτίριο.

Το ξενοδοχείο χτυπήθηκε στις 22:35 του Σαββάτου (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), «πιθανόν με πύραυλο Ισκαντέρ-Μ», ανέφερε η ουκρανική εισαγγελία της περιφέρειας Ντονέτσκ, προσθέτοντας πως το πτώμα βρετανού πολίτη βρέθηκε κατόπιν στα συντρίμμια. Η εισαγγελία διενεργεί προανάκριση για τον βομβαρδισμό, συμπλήρωσε.

Ο θάνατος του συνεργάτη του πρακτορείου καταγράφτηκε κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα πολύνεκρου σαββατοκύριακου, τόσο στην Ουκρανία, όσο και στη Ρωσία, με τουλάχιστον 20 νεκρούς σε διάφορους βομβαρδισμούς και στις δυο πλευρές των συνόρων. Στην Ουκρανία, καταμετρήθηκαν τουλάχιστον 14 θάνατοι: επτά στην περιφέρεια Ντονέτσκ, άλλοι 4 στη Σούμι, κι ακόμη 3 στη Χερσώνα. Στη Ρωσία, σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι σε ουκρανικά πλήγμα στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί 11 δημοσιογράφοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 35 αφότου άρχισε ο πόλεμος, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

