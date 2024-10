Ουκρανία: Οχτώ τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο – Ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 3 ετών

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν απόψε (2/10) πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα 3χρονο κοριτσάκι, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Από τον ρωσικό βομβαρδισμό προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Kharkiv 💔🇺🇦



🙏 8 injured are currently known, including a 3-year-old girl. https://t.co/l16Lwwb8iv pic.twitter.com/KOSUx9gV6l