Ουκρανία: Νέα «μαζική επίθεση» της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών υποδομών – Βομβαρδιστικά κατά του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα «μαζική επίθεση» με πυραύλους και drones εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Tην ημέρα Μνήμης και Νίκης επί του Ναζισμού στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ναζί Πούτιν εξαπέλυσε περισσότερους από 50 πυραύλους και 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία», ανακοίνωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλώντας τη διεθνή κοινότητα να μη δώσει άλλη ευκαιρία στον ναζισμό».

On Remembrance and Victory over Nazism in World War II Day, Nazi Putin launched a massive missile attack on Ukraine.



Over 50 missiles and more than 20 "Shahed" drones targeted infrastructure in Lviv, Vinnytsia, Kyiv, Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, and Ivano-Frankivsk… pic.twitter.com/f2yN0gH8Og