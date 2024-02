Ουκρανία: Μούδιασε η κοινή γνώμη από την αποπομπή του «εθνικού ήρωα» – αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων

Έίδηση, η οποία μονοπωλεί το ενδιαφέρον των Ουκρανών, είναι η αναμενόμενη η αντικατάσταση του επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Βαλέρι Ζαλούζνι, που ανακοινώθηκε εν μέσω ρήξης στις σχέσεις του Ουκρανού προέδρου, από το περασμένο φθινόπωρο με τον επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την αποτυχημένη αντεπίθεση των Ουκρανών το 2023.



Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχαν πολλές διαρροές ότι επίκειται από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα αυτή η αντικατάσταση, είπε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, Κώστας Ονισένκο, εξηγώντας ότι ο Ζαλούζνι είναι δημοφιλές πρόσωπο, το οποίο έχει συνδεθεί με τις μεγάλες νίκες που είχε τα περασμένα δύο χρόνια η Ουκρανία στα πεδία της μάχης.

Η δημοφιλία του είναι εξίσου μεγάλη και με του προέδρου και αυτό, λένε οι κακές γλώσσες, ότι ίσως να ήταν και ένας από τους λόγους που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποφάσισε αυτή την αντικατάσταση.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι, στην ομιλία του προς τους Ουκρανούς επικαλέστηκε ανάγκες νέων στρατηγικών, ενώ αναφέρθηκε και σε κακή ψυχολογία, η οποία έχει να κάνει με τη στασιμότητα στο πεδίο της μάχης.



Ο Ουκρανός πρόεδρος προανήγγειλε αλλαγές μέσα στη διοίκηση του στρατού κι ευχαρίστησε τον στρατηγό Τζανλουίτζι. Στη θέση του τοποθέτησετον στρατηγό Ολεκσάντρ Σίρσκι, ο οποίος μέχρι χθες ήταν ο επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων και αρμόδιος για το Ανατολικό Μέτωπο.

Τον αποκάλεσε μάλιστα ως «τον πιο έμπειρο στρατηγό της Ουκρανίας», αφού είχε διακριθεί στην περίοδο της άμυνας του Κιέβου στην αρχή της ρωσικής εισβολής και στην περίοδο της ανακατάληψης περιοχών στην περιφέρεια του Χάρκοβο, το φθινόπωρο του 2020.

Valery Zaluzhny has been replaced by Oleksandr Syrsky as Ukraine’s top soldier.



The new head of the country’s armed forces trained in Moscow, alongside peers who are now Russian commanders. He faces a momentous challenge https://t.co/zkTH30ke0r 👇