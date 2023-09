Ουκρανία: Κατέρριψε 22 drones που είχαν ως στόχο την Οδησσό – Δύο τραυματίες από την επίθεση

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι τις πρώτες πρωινές καταρρίφθηκαν 22 ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι στην περιφέρεια της Οδησσού (νότια).

«Τη νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου 2023, οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής εξαπέλυσαν κύματα επιθέσεων με drones ‘Shahed 136/131’ από τα νότια και τα νοτιοανατολικά», ανέφερε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως καταρρίφθηκαν τα 22 από τα συνολικά 25 τα οποία στάλθηκαν να πλήξουν στόχους.

Russia used a total of 25 Shahed-136/131 drones against Ukraine’s southern regions that were launched from the occupied Crimea and Russia’s port city of Primorsko-Akhtarsk in Krasnodarsk Krai located on the coast of the Sea of Azov.