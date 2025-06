Ουκρανία για τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη: Η Ρωσία δεν απάντησε στις προτάσεις μας για ειρήνη – Η Μόσχα παρουσίασε «παλιά τελεσίγραφα»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, με ανάρτησή του στο Χ, αναφέρθηκε στα συμπεράσματα από το δεύτερο γύρο συνομιλιών ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τον Σίμπιχα οι ρωσικές προτάσεις εμπεριείχαν «παλιά τελεσίγραφα», τα οποία η Ουκρανία απορρίπτει και παράλληλα η Μόσχα δεν έδωσε καμία απάντηση στις προτάσεις που υπέβαλαν οι διαπραγματευτές του Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου. Μάλιστα όπως επισημαίνει τα έγγραφα εστάλησαν πριν από τη συνάντηση και παρά την επιμονή τους δεν υπήρξε απάντηση.

«Κάθε μέρα σιωπής τους αποδεικνύει την επιθυμία τους να συνεχίσουν τον πόλεμο», σημείωσε. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι δεν υπήρξε εποικοδομητική προσέγγιση και οι συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης μετατράπηκαν σε διαβουλεύσεις σχετικά με ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

«Επίσημα συμπεράσματα της Ουκρανίας μετά τη δεύτερη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη. Η Ρωσία δεν έχει απαντήσει στο έγγραφό μας που περιγράφει το όραμα της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το στείλαμε πριν από τη συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία μας ρώτησε τους Ρώσους ποιες ήταν οι σκέψεις τους. Δεν έδωσαν καμία. Ούτε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ούτε μετά. Απαιτούμε την απάντηση της Ρωσίας. Κάθε μέρα σιωπής τους αποδεικνύει την επιθυμία τους να συνεχίσουν τον πόλεμο. Αντί να απαντήσει στις εποικοδομητικές προτάσεις μας στην Κωνσταντινούπολη, η ρωσική πλευρά παρουσίασε μια σειρά από παλιά τελεσίγραφα που δεν οδηγούν την κατάσταση πιο κοντά σε μια πραγματική ειρήνη.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες υποσχέσεις της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσχέσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα πρότεινε κάτι ρεαλιστικό και εφικτό αυτή την εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω της έλλειψης εποικοδομητικής προσέγγισης από τη Ρωσία, οι συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης μετατράπηκαν σε διαβουλεύσεις σχετικά με ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Χαιρετίζουμε την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, αλλά θα μπορούσαν να υπάρξουν πολύ πιο απτά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς εάν οι Ρώσοι ανταπέδιδαν την εποικοδομητική στάση της Ουκρανίας. Η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής απορρίψει οποιαδήποτε ουσιαστική μορφή για κατάπαυση του πυρός. Αυτός είναι επαρκής λόγος για να επιβάλουν οι εταίροι μας νέες κυρώσεις στη Ρωσία, ήδη από τώρα. Πρέπει να βάλουμε τέλος στις δολοφονίες. Και αν οι τρέχουσες συναντήσεις δεν καταφέρουν να φέρουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα και να προωθήσουν την ειρήνη, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι απαιτείται μια συνάντηση ηγετών».

