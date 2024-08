Ουκρανία: Επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με drones – Τουλάχιστον ένας νεκρός από πυραυλικό χτύπημα σε ξενοδοχείο στην Κρίβι Ριχ

Συναγερμός σήμανε σήμερα, Τρίτη, τα ξημερώματα στο Κίεβο, καθώς τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας αναπτύχθηκαν για να αποκρούσουν μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή.

«Εντοπίστηκε κίνηση εχθρικών UAV (μη επανδρωμένα αεροσκάφη)!», ανέφερε η διοίκηση η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούν στην περιοχή», προσέθεσε.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από Ουκρανούς αξιωματούχους πως τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και πέντε μπορεί να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια μετά από χτύπημα ρωσικού πυραύλου, ο οποίος έπληξε ένα ξενοδοχείο στην πόλη της κεντρικής Ουκρανίας, Κρίβι Ριχ.

❗️"One woman died as a result of a rocket strike in Kryvyi Rih on a civil infrastructure building. Four people were injured and are already in the hospital. There may be five more people under the rubble," – the head of the city Vilkul. #russiaisaterroriststate pic.twitter.com/8yHTHWCQ4u