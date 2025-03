Ουκρανία: Ένας νεκρός στη Χερσώνα και 12 τραυματίες στην πόλη Κριβί Ριχ από ρωσικά πλήγματα

Ρωσικός πύραυλος έπληξε χθες Παρασκευή συνοικία της πόλης Κριβί Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άνθρωποι – ανάμεσά τους δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 15 ετών –, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Ντιπροπετρόβσκ.

Ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ δημοσιεύει στο Telegram φωτογραφίες που δείχνουν τις καταστροφές που υπέστησαν πολυκατοικίες και ένα κτίριο στο οποίο στεγάζονταν γραφεία επιχειρήσεων.

Η πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει βρεθεί συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Σε ρωσική πυραυλική επίθεση την Τετάρτη, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές, πολυκατοικίες και κυβερνητικά κτίρια.

Russian strike with ballistic missile hit the Ukrainian city of Kryvyi Rih on Friday evening.



