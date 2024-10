Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο Κίεβο – Στις φλόγες αρκετά διαμερίσματα (video)

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε πολυκατοικία στο Κίεβο της Ουκρανίας σήμερα το βράδυ. Προκλήθηκε πυρκαγιά σε αρκετά διαμερίσματα και υπέστησαν ζημιές οι κατοικίες τριών ορόφων, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο Σέρχι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, δήλωσε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε σε αρκετά διαμερίσματα της πολυκατοικίας στη συνοικία Σολομιάνσκι, δυτικά του κέντρου της πόλης. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα. Ο Πόπκο δήλωσε ότι οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται στο σημείο.

“Στη συνοικία Σολομιάνσκι, φλέγονται οι πάνω όροφοι μιας πολυκατοικίας που επλήγη από εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Τα διαμερίσματα του 17ου, του 18ου και του 19ου ορόφου επλήγησαν. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών βρίσκονται στο σημείο“, έγραψε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο είδε κάτι που έμοιαζε να είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από το κτίριο πριν συντριβεί πάνω του, προκαλώντας πυρκαγιά.

