Ουκρανία: Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου – Στα καταφύγια οι κάτοικοι

Δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο του Κιέβου λίγο πριν ηχήσουν στην ουκρανική πρωτεύουσα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ενώ ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως το Κίεβο δέχεται αεροπορική επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον του Κιέβου από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην αριστερή όχθη της πρωτεύουσας», έγραψε ο Κλίτσκο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, αναφερόμενος στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα λειτούργησε εναντίον βαλλιστικών όπλων. Ο συναγερμός συνεχίζεται, παραμείνετε στα καταφύγια», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

⚡️Explosions heard across Kyiv.



