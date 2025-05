Ουγκάντα: «Τον έχω στο υπόγειό μου», λέει ο αρχηγός του στρατού και γιος του προέδρου για μέλος της αντιπολίτευσης που αγνοείτο

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, που είναι γιος του προέδρου Γιουέρι Μουσεβένι, είπε ότι κρατάει αιχμάλωτο ένα μέλος της αντιπολίτευσης στο υπόγειό του και απείλησε να ασκήσει βία εναντίον του, αφού το κόμμα του άνδρα δήλωσε ότι ο τελευταίος απήχθη από ένοπλους άνδρες την περασμένη εβδομάδα.

Ο Έντι Μούτβε, ο οποίος διατελεί επίσης επικεφαλής των σωματοφυλάκων ηγέτη της αντιπολίτευσης, του Μπόμπι Γουάιν, εξαφανίστηκε στις 27 Απριλίου αφού ένοπλοι τον απήγαγαν κοντά στην πρωτεύουσα Καμπάλα, σύμφωνα με το κόμμα Εθνικής Ενότητας (NUP).

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν κρατάει τον Μούτβε, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Έντουαρντ Σεμπούφου, και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το πού βρίσκεται.

Σε σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα X αργά χθες Πέμπτη, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Μουχόζι Καϊνερουγκάμπα ανήρτησε μια φωτογραφία του Μούτβε, στην οποία φαινόταν γυμνός από τη μέση και πάνω, με τον Καϊνερουγκάμπα να γράφει ότι τον έπιασε «σαν ακρίδα».

Το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να επαληθεύσει ανεξάρτητα τη γνησιότητα της φωτογραφίας, αλλά το NUP αργότερα ανήρτησε αυτή τη φωτογραφία στο Χ ζητώντας υποστήριξη για τον Μούτβε.

«Είναι στο υπόγειό μου… Είσαι ο επόμενος!», έγραψε ο Καϊνερουγκάμπα, απαντώντας σε ανάρτηση του Γουάιν σχετικά με την εξαφάνιση του Μούτβε.

Next is Kabobi! I have never joked in my life. I don’t know why people think my tweets are jokes.