Ουάσινγκτον: Πυρ πρακτόρων ΗΠΑ σε τρία άτομα που επιχειρούσαν να διαρρήξουν όχημα της Μυστικής Υπηρεσίας

Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που προστατεύουν την εγγονή του προέδρου Τζο Μπάιντεν, Ναόμι, άνοιξαν πυρ αφού τρία άτομα προσπάθησαν να διαρρήξουν ένα μη σημαδεμένο όχημα της Μυστικής Υπηρεσίας στην Ουσάσινγκτον, σύμφωνα με ανάρτηση στο X του δημοσιογράφου της Huffington Post, Yashar Ali.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, κοντά στα μεσάνυχτα της Κυριακής προις Δευτέρα, στη γειτονιά Georgetown της Ουάσινγκτον, οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας συνάντησαν -πιθανώς- τρία άτομα να σπάνε το παράθυρο ενός σταθμευμένου και ακατοίκητου κυβερνητικού οχήματος.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ένας ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε με υπηρεσιακό όπλο και εκτιμάται ότι δεν τραυματίστηκε κανείς.

Οι δράστες διέφυγαν αμέσως από το σημείο με ένα κόκκινο όχημα και εκδόθηκε περιφερειακό σήμα επιφυλακής προς τις υποστηρικτικές μονάδες.

Όπως επίσης έγινε γνωστό, δεν υπήρξε απειλή για κανέναν προστατευόμενο και το περιστατικό διερευνάται από το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσιγκτον και τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Statement from the US Secret Service:



