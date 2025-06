«Όταν η μουσική είναι πιο δυνατή από τις βόμβες» – Έπαιζε βιολί την ώρα που το Ισραήλ «σφυροκοπούσε» την Τεχεράνη

Την ώρα που το Ισραήλ «σφυροκοπούσε» την Τεχεράνη, ένας νεαρός μουσικός αψήφησε τον φόβο του και θέλησε να στείλει αντιπολεμικό μήνυμα και κουράγιο στους συμπατριώτες του, παίζοντας βιολί στη μέση ενός άδειου δρόμου στην πρωτεύουσα του Ιράν.

«Ήθελα απλώς να υπενθυμίσω στους συμπολίτες μου ότι ο υπέροχος ήχος της αγάπης και της μουσικής είναι πιο δυνατός από τον τρομακτικό ήχο των βομβών και των εκρήξεων», δήλωσε στο Middle East Eye ο μουσικός, ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του.

«Δεν ασχολούμαι καθόλου με την πολιτική, αλλά ήθελα να δώσω αγάπη στους ανθρώπους γύρω μου και να τους υπενθυμίσω ότι η ζωή συνεχίζεται».

While bombs fall on Tehran, a man plays this timeless song in the empty streets.



امشب در سر شوری دارم

Tonight, a thrill runs through my mind,

امشب در دل نوری دارم

Tonight, in my heart a light shines,



The sound of a violin resists the explosions of war. pic.twitter.com/pAaUz51v7d