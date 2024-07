Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τελευταίες πρόβες στο Παρίσι λίγες ώρες πριν τη μεγάλη τελετή έναρξης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων και στο Παρίσι είναι έτοιμοι να μαγέψουν τον κόσμο… Την Παρασκευή στις 20:30 ώρα Ελλάδος, στη σκιά του Πύργου του Άιφελ και κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα, 300.000 θεατές θα γεμίσουν τις κερκίδες που έχουν στηθεί στις όχθες του, για να παρακολουθήσουν, για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, την πλωτή παρέλαση.

Κατά μήκος του ποταμού έχουν τοποθετηθεί εμβληματικοί πίνακες μεγάλων ζωγράφων, ενώ διάσημα ονόματα, από το παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα, θα πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις. Τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης, όπως και όλη τη διοργάνωση, μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ.

Στην τελική ευθεία η πόλη του φωτός για τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού. Eντυπωσιακά λέιζερ φωτίζουν τον Πύργο του Άιφελ και τον νυχτερινό ουρανό. Είναι οι τελευταίες πρόβες πριν από τη φαντασμαγορική – όπως υπόσχονται οι διοργανωτές- τελετή έναρξης.

H Τελετή θα ξεκινήσει στην περίφημη γέφυρα του Οστερλίτζ και θα ολοκληρωθεί στους κήπους, τα σιντριβάνια και τις πλατείες στη σκιά του Πύργου του Άιφελ, στο Τροκαντερό.

Με πρώτους του Έλληνες, 85 πλοιάρια με 7.000 αθλητές και επισήμους, θα διαπλεύσουν τον Σηκουάνα σε μια διαδρομή έξι χιλιομέτρων, που θα περάσει από ιστορικά σημεία του Παρισιού, όπως ο Καθεδρικός της Νοτρ Νταμ και η γέφυρα του Νεφ.

Οι θεατές θα πάρουν τη θέση τους σε κερκίδες στις όχθες του ποταμού, όπου πάνελ με έργα παγκοσμίου φήμης κάνουν το τοπίο εκθαμβωτικό.

Τα μέτρα ασφαλείας δρακόντεια. Σαρανταπέντε χιλιάδες αστυνομικοί και ο στρατός βρίσκονται επί ποδός. Αναμένονται 300.000 θεατές που συρρέουν από κάθε γωνιά του πλανήτη και οι εθελοντές προετοιμάζονται να τους υποδεχθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Υπερθέαμα αναμένεται να είναι και το πολύωρο σόου, με τις φήμες να οργιάζουν ότι η Lady Gaga έχει ήδη κάνει τις πρόβες της και το ερώτημα στα χείλη όλων να παραμένει αν η Σελίν Ντιόν, που βρίσκεται στο Παρίσι θα κάνει εμφάνιση – έκπληξη.

Every time I return to Paris, I remember there’s so much beauty and joy still to experience in the world. I love Paris, and I’m so happy to be back!

Thank you to our wonderful friends at The Louvre!

Celine xx…



PC📸: Laura Gilli pic.twitter.com/Mg9LVs9X8q