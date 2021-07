Υποθεση Καραϊβάζ στο Άμστερνταμ – Πυροβόλησαν δημοσιογράφο ερευνητή του υπόκοσμου

Ο Ολλανδός διάσημος αστυνομικός ρεπόρτερ Πέτερ Ντε Βρις, γνωστός για τις έρευνες του που έχουν φέρει στο φως εγκλήματα του ολλανδικού υποκόσμου, πυροβολήθηκε σήμερα σε έναν δρόμο στο Άμστερνταμ και τραυματίστηκε σοβαρά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ο Πέτερ Ντε Βρις πυροβολήθηκε στη Λάνγκε Λαϊντεσβαρστράτ», υπογράμμισε η ανακοίνωση της αστυνομίας, αναφερόμενη σε έναν δρόμο κοντά σε μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες πλατείες της πόλης. Ο δημοσιογράφος βρισκόταν σε ένα τηλεοπτικό στούντιο λίγο νωρίτερα. Μεταφέρθηκε σε ένα κοντινό νοσοκομείο σε «σοβαρή κατάσταση», τόνισε η αστυνομία η οποία κάλεσε αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

Peter R de Vries is vanavond in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De recherche is een grootschalig onderzoek gestart. https://t.co/gr7Euq1WnK pic.twitter.com/j0m6ccu2UH

— Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) July 6, 2021