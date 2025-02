Όλαφ Σολτς: Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην Γερμανία και την Ευρώπη

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς διαβεβαίωσε νωρίτερα απόψε την Ουκρανία για την στήριξη της Γερμανίας, μετά το επεισόδιο μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

«Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από ό,τι οι πολίτες της Ουκρανίας! Για αυτό εργαζόμαστε προς έναν κοινό δρόμο για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην Γερμανία – και στην Ευρώπη», έγραψε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Dear Volodymyr @zelenskyyua, we stand with #Ukraine in good and in testing times. We must never confuse aggressor and victim in this terrible war. (FM)