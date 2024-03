ΟΗΕ: Το Ισραήλ καλείται να δώσει «εξηγήσεις» για τον θάνατο φωτογράφου του Reuters από πυρά άρματος μάχης

Έρευνα των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα ισραηλινό τανκ σκότωσε τον εικονολήπτη του Reuters TV Issam Abdullah στον Λίβανο στις 13 Οκτωβρίου εκτοξεύοντας δύο οβίδες των 120 χιλιοστών εναντίον μιας ομάδας «σαφώς αναγνωρίσιμων δημοσιογράφων» κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Η έρευνα που διεξήχθη από την Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανέφερε ότι το προσωπικό της δεν κατέγραψε καμία ανταλλαγή πυρών πέρα από τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για περισσότερα από 40 λεπτά πριν ένα ισραηλινό τανκ Merkava ανοίξει πυρ.

The Israeli regime, showing no mercy even to Western media journalists, has killed Reuters’ journalist Issam Abdullah and inured five journalists from Al Jazeera, Reuters, and AFP in its airstrikes in southern Lebanon. pic.twitter.com/h5kCtfjZp5