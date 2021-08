ΟΗΕ: Η Καμπούλ μετατρέπεται σε προσφυγικό καταυλισμό – Πλησιάζουν οι Ταλιμπάν

Σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από την Καμπούλ βρίσκονται δυνάμεις των Ταλιμπάν, την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη και η Ύπατη Αρμοστεία (UNHCR) και το Συμβούλιο Προσφύγων (NRC), προειδοποιούν ότι η ανθρωπιστική κρίση γιγαντώνεται. Το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν έχει διασφαλισμένα αποθέματα τροφίμων, δύο εκατομμύρια παιδιά έχουν ανάγκη από βοήθεια, ενώ περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, το 80% των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά.

Χιλιάδες άνθρωποι φεύγουν από τις 16 επαρχιακές πρωτεύουσες σε σύνολο 34, που έχουν καταλάβει η Ταλιμπάν και αναζητούν καταφύγιο στην Καμπούλ και άλλα αστικά κέντρα, επεσήμανε άλλος αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Να κρατήσουν ανοικτά τα σύνορα, καλούν τις γειτονικές χώρες τα Ηνωμένα Εθνη, την ώρα που και η Ολλανδία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις για την απομάκρυνση των υπηκόων τους και την εκκένωση πρεσβειών.

Ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένης της Δανίας και της Γερμανίας, ανέστειλαν τις απελάσεις Αφγανών αιτούντων άσυλο, που η αίτησή τους έχει απορριφθεί, ωστόσο η Τσεχία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει.

Οι Ισλαμιστές έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη δεύτερη και την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν. Στην Πουλ- ι- Αλάμ, πρωτεύουσα της κεντρικής επαρχίας Λόγκαρ κρατούνται αιχμάλωτοι ο κυβερνήτης και ο επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών.

Η επαρχία αυτή έχει περίπου 120.000 κατοίκους, ενώ απέχει περίπου 90 λεπτά με το αυτοκίνητο από την Καμπούλ.

The United Nations refugee agency is calling on #Afghanistan's neighbors to keep borders open as the #Taliban continues its lightning offensives across the country. https://t.co/2JcX3IECU6

— Gandhara (@GandharaRFE) August 13, 2021