ΟΗΕ: Δέκα άνθρωποι την εβδομάδα εκτελούνται στο Ιράν – Συνολικά πάνω από 200 ανθρώποι έχασαν τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου

Το Ιράν έχει εκτελέσει 209 ανθρώπους από την αρχή του χρόνου, σύμφωνα με τονΎπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ, ο οποίος χαρακτήρισε σήμερα το γεγονός αυτό “αποτρόπαιο” και κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αυτή την πρακτική.

