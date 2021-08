Οι σύγχρονες ηρωϊδες του Αφγανιστάν – Παρέμειναν στη χώρα και αντιστέκονται στους Ταλιμπάν (video)

Η επέλαση των Ταλιμπάν και η άτακτη φυγή των Δυτικών, έγιναν αφορμή για να μάθει ο κόσμος τις ιστορίες γενναίων γυναικών στο Αφγανιστάν. Μεταξύ των σύγχρονων ηρωίδων που αντιστέκονται σε όσα πρεσβεύουν οι φονταμενταλιστές Ταλιμπάν με την επαναφορά της Σαρίας είναι και η Φερζάνα Κοτσάι (Ferzana Kochai). Περιμένοντας τον εχθρό να της χτυπήσει την πόρτα, το μέλος του Κοινοβουλίου του Αφγανιστάν, μίλησε στο Skynews για όσα πρεσβεύει με την στάση της αναμένοντας με σθένος την παραδειγματική τιμωρία ίσως και το θάνατό της από τους Ταλιμπάν.

«Εμείς ως γυναίκες στην ηγεσία, ως άνθρωποι που εμπιστεύεται ο κόσμος, έχουμε κάποιες ευθύνες και υποχρεώσεις ιδίως απέναντι στις νεαρές γυναίκες που πίστεψαν και εμπιστεύθηκαν ότι είμαστε ένα είδος προτύπου», δήλωσε η Ferzana Kochai.

Afghan MP Farzana Kochai says she will stay in Afghanistan – despite the danger posed by the Taliban – so she can give hope to millions of other women and young girls who cannot leave the country.

